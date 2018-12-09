Порошенко решил выплатить стипендии задержанным в России украинцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендий гражданам страны, задержанным в России, сообщает украинское министерство по вопросам оккупированных территорий и переселенцев.

«Президент подписал указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко. Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства», – сообщили в министерстве.

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов на Украине (примерно 13,8 тыс. рублей).

В пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказывала о психологическом состоянии украинских моряков, которые получили ранения при задержании после инцидента в Черном море.