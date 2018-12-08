Захарова рассказала, что ОБСЕ удалось невозможное

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане сделал невозможное, приняв документ, в котором отражена озабоченность незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова написала в Facebook, что «совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное», так как, «несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов».

Она отметила, что в принятом решение отражается «озабоченность в связи с распространением практики (...) проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении».

Это особенно актуально на фоне того, что «в целом ряде стран, относящих себя к «старым демократиям», такие действия превратились в систему».

По словам официального представителя МИД, в данный момент угроза безопасности и ограничение свободы журналистов «принимают самые разнообразные формы» – это и лишение или непредоставление аккредитации, и запреты на въезд и депортация, и принятие законов, «нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой».

Захарова указала, что в документе «сделана увязка с резолюциями СБ ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), в которых осуждается любое насилие в отношении журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов и обеспечивается их максимальная правовая защита в качестве гражданских лиц».