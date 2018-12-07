Премьер Греции предложил закачивать российский газ в еще один газопровод в Европу

Российский газ можно транспортировать по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), предназначенному для доставки азербайджанского газа в Европу, это позволяют сделать технические условия, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогу переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы продвинулись в строительстве трубопровода ТАП, который перевозит азербайджанский газ в Европу. И я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод также принимал российский газ, поскольку, я верю, это пойдет на пользу европейской экономике», – заявил Ципрас, передает ТАСС.

Ранее Путин сказал, что Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту.