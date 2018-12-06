Родственники жертв катастрофы Ту-154 потребовали возмещения еще 2,1 млрд рублей

В Мещанский суд Москвы подан иск о возмещении вреда в интересах 72 родственников жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи на общую сумму 2 млрд 167 млн рублей, которые были не доплачены страховыми компаниями, заявил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«Родственники погибших обратились в суд, в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Предварительная сумма иска составляет 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 рублей», – сообщается на сайте юридической фирмы Трунова.

Он пояснил, что за причиненный вред истцам выплачено по 2 млн 25 тыс. рублей и 23 тыс. рублей за утрату багажа «вместо положенных 250 тыс. специальных прав заимствования».

«Таким образом по мнению истцов, была совершена противоправная несправедливость в отношении вдов, сирот и престарелых родителей погибших. … Все без исключения эксплуатанты воздушных судов обязаны осуществлять страхование, где минимальная сумма ответственности перед пассажиром 250 тыс. СПЗ = 22 млн 983 тыс. 300 рублей», – заявил он.

Иск подан против страховой компании «СОГАЗ», перестраховщика MSAmlinЛондон и государственной авиакомпании «223 летный отряд» Министерства обороны, состоящей в гражданском реестре. Третьи лица по иску – Росавиация и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики.

В июне родственники жертв катастрофы Ту-154 подали иск в Высокий суд Лондона, требуя выплачивать компенсации по международным, а не российским нормам.

Напомним, 25 декабря в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.