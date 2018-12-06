Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»

Киев упорно саботирует выполнение решений лидером «нормандской четверки» и минские договоренности по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Безальтернативной основой преодоления внутриукраинского конфликта остается минский комплекс мер, выполнение которого, равно, как и выполнение решений лидеров «нормандской четверки», упорно саботирует Киев», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не только не способны, но и не хотят решать проблему Донбасса.

Лавров также прокомментировал вмешательство Киева в дела церкви, что усугубляет ситуацию в стране.

«Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того не простую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество», – сказал глава МИД России.

Напомним, на Украине начались обыски в православных церквях и допросы священников УПЦ МП на фоне планов Киева заполучить автокефалию для украинской раскольнической церкви.