Генерал выдвинул версию причин столкновения самолетов ВВС США

«Вероятнее всего, вина лежит на том, кто заправлялся. Ему сложнее выдерживать режим во время дозаправки», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией генерал-лейтенант Валерий Горбенко о вероятных причинах крушения возле берегов Японии американского истребителя-бомбардировщика и самолета-заправщика.

Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко считает, что причиной крушения двух самолетов ВМС США возле берегов Японии стала «скорее всего ошибка одного из летчиков».

«Других вариантов там быть не может. Вероятнее всего, вина лежит на том, кто заправлялся. Ему сложнее выдерживать режим во время дозаправки», – сказал Горбенко.

Генерал-лейтенант отметил также, что негативную роль могло сыграть то, что дозаправка происходила в районе «перехода с суши на воду», где «бывают резкие потоки». «В таких местах сила потоков очень большая, они перемещаются вертикально вверх и вниз. Самолет может попасть в воздушную яму», – подытожил Валерий Горбенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крушение потерпели истребитель-бомбардировщик ВМС США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Инцидент произошел накануне в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку.

Самолеты ВМС США, на борту которых находилось семь человек, столкнулись во время дозаправки в воздухе. По предварительным данным, одному из летчиков удалось спастись. Сейчас продолжаются поиски остальных членов экипажей самолетов.