Мальчик промедлил и упустил шанс на селфи с Путиным

Мальчику-участнику форума «Доброволец России – 2018» выпал шанс сделать селфи с президентом России Владимиром Путиным, но он замешкался на секунду, и вот уже их окружила толпа.

Видео фрагмента форума, когда школьник упустил момент, опубликовал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Промедлил секунду – и все пропало: Как упустить шанс сделать селфи с Путиным», – написал он.

Промедлил секунду и все пропало: Как упустить шанс сделать сделать селфи с Путиным pic.twitter.com/6N3bU7Xb7O — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2018 г.

Ранее в среду Путин принял участие в церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2018». Путин отметил, что акции добровольцев вызывают чувство «надеги» в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам.

Также он согласился поучаствовать в проекте «Мечтай со мной» и пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей.

Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России – проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума прошла 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тыс. волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.