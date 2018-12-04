Курсантов из числа задержанных украинских моряков собрались отчислить из училища

Московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила уполномоченной по правам человека на Украине Людмиле Денисовой заняться «учебной судьбой» двух курсантов, оказавшихся в числе задержанных украинских моряков, так как их собрались отчислить из училища.

Потяева посетила задержанных украинских моряков, арестованных на два месяца за неподчинение законным требованиям российских властей и находящихся в двух следственных изоляторах Москвы – «Лефортово» и «Матросская тишина», передает РИА «Новости».

«Среди находящихся в «Лефортово» есть два курсанта, в этот день их направили на стажировку из училища. Один из ребят очень удручен, потому что он живет один, без родителей, и как сложится его учебная судьба, непонятно», – рассказала Потяева.

«Я попрошу [российского омбудсмена] Татьяну Москалькову обговорить с уполномоченным [по правам человека] на Украине вопрос, чтобы их отчисление из училища не состоялось», – сказала Потяева по итогам посещения изолятора.

Потяева предложила заняться этой темой уполномоченной по правам человека Украины Людмиле Денисовой.

Накануне украинским морякам, которые 25 ноября незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны, предъявили обвинение. В воскресенье российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала Денисовой об условиях содержания 24 украинских моряков в СИЗО.