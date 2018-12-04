Напавшего с топором на одноклассников в Улан-Удэ школьника признали невменяемым

Напавший с топором на учеников и учителя и учинивший пожар в школе в Бурятии подросток признан невменяемым, сообщил представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников среднеобразовательной школы № 5 Улан-Удэ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд», – сообщается на сайте СК.

По версии следствия, утром 19 января ученик школы № 5 вместе с двумя несовершеннолетними одноклассниками совершил нападение на учителя и учащихся школы, а также учинил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью.

«По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был», – сообщила Петренко.

Действия подростка, по словам Петренко, квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 119 УК РФ. – прим. ВЗГЛЯД).

Петренко также отметила, что двое соучастников, их законные представители и защитники сейчас знакомятся с материалами уголовного дела, после чего дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в начале этого года на одну из школ Бурятии напал подросток с топором и «коктейлем Молотова», в результате чего пострадали семь человек.