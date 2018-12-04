Назначен новый руководитель МХАТ им. Горького

Новым руководителем Московского художественного академического театра им. Горького стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков, сообщили в Минкультуры.

О новом назначении объявили министр культуры Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой на встрече с сотрудниками театра, сообщает пресс-служба министерства.

Заместителем худрука театра по творческой работе стал артист Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части – писатель Захар Прилепин.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», – сказал Мединский.

Прежний руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.

«Татьяна Васильевна Доронина остается в театре президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых, энергичных людей, которые смогут придать дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», – сказал Толстой.

Бояков отметил, что театр должен служить традиционным ценностям, родине и великой русской культуре. Он добавил, что постарается найти «драматургов, которые через 20 лет так же будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги».

По его словам, все актеры постоянной труппы продолжат работу в театре.