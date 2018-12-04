Стала известна дата рассмотрения вопроса об отставке мэра Смоленска

Смоленский городской совет собирается 10 декабря рассмотреть вопрос об отставке главы города Владимира Соваренко.

Отмечается, что во вторник губернатор Смоленской области Алексей Островский встретится с парламентариями и объяснит, почему он вручил мэру Смоленска уведомление об отставке, передает портал smolensk-i.ru.

На своей странице в Facebook глава региона уточнил: «Во второй половине дня встречусь с депутатами Смоленского городского Совета и объясню им причины своего решения по инициативе о необходимости отстранения главы Смоленска от занимаемой должности».

Ранее сообщалось, что губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил мэру Смоленска уведомление об удалении в отставку.

Владимир Соваренко вступил в должность главы города Смоленск в декабре 2016 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Смоленского городского совета. Срок полномочий главы города – четыре года.