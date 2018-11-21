Челябинский губернатор обратился к гражданам после трагедии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил благодарность жителям Магнитогорска и всего региона за помощь в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме.

Обращение Дубровского было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Он выразил благодарность магнитогорцам и жителям Челябинской области «за сочувствие и поддержку», «за помощь». Он поблагодарил волонтеров и тех, «кто помогал распространять оперативную информацию из штаба», а также «кто привозил пострадавшим и спасателям еду, воду, предлагал жилье».

«Спасибо всем, кто в эти тяжелые минуты с нами, спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо каждому из вас», – написал он.

Дубровский добавил, что «всем пострадавшим будет предоставлено постоянное жилье, семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь».

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа; сообщалось о четырех погибших. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.

Вечером в понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.

Тем временем украинские СМИ начали распространять ложную информацию о данном инциденте.