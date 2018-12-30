Румынии не понравился ответ России на заявления о «бесчинствах» Красной армии

МИД Румынии прокомментировал публикацию посольства России в Бухаресте «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат – освободителей Европы от фашизма».

Российская сторона указывала, что в СМИ Румынии продолжается кампания по очернению солдат Красной армии. Посольство напомнило, что в Красной армии изнасилования и мародерство «были запрещены в на самом высоком уровне и карались расстрелом», передает ТАСС.

В «Уточнении для прессы» МИД Румынии заявил, что сообщение посольства «не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия». По версии Бухареста, опубликованная российской стороной информация «не является полной».

Румыния хочет видеть отношения с Москвой «прагматичными и предсказуемыми», для этого, по мнению Бухареста, исторические вопросы должны быть «областью дискуссий для историков и академических сфер в целом».

Бухарест призывает воздерживаться от «спекуляций и необоснованных мнений» и напоминает, что «существует совместная румыно-российская комиссия историков». Посольству предлагается «обновить историческую информацию, которую оно использует, посредством будущей работы совместной комиссии».

Напомним, Румыния заявляет, что вступила в войну на стороне гитлеровской Германии против Советского Союза, чтобы восстановить свою территориальную целостность. Протокол о присоединении Румынии к Берлинскому пакту был подписан в ноябре 1940 году. К тому моменту на территории страны были созданы свыше 30 лагерей. Возглавлявший страну Ион Антонеску оправдывал холокост, заявляя, что им движет цель – обеспечить «чистоту» румынской нации.