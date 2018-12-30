Москвичку накачали наркотиками и изнасиловали на новогодней вечеринке

Жительница Москвы обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее накачали наркотиками, после чего, вероятно, изнасиловали, сообщают СМИ.

Потерпевшая сообщила, что ее пригласили на вечеринку в ночь на 29 декабря. Там ей предложили наркотики. Она согласилась – по ее словам, она видела, как ее друзья употребляют запрещенные вещества и от этого им становится веселее, сообщает РЕН-ТВ.

После приема наркотиков она потеряла сознание. Придя в себя, она обнаружила, что находится в апартаментах, куда была приглашена, без нижнего белья. Рядом с ней находился незнакомый мужчина, который заявил ей, что у них была интимная связь. Нижнее белье с нее он снял на спор, сообщила девушка.

Сама она ничего не помнит, однако подчеркивает, что если сексуальная связь была, то без ее согласия.