Le Monde извинилась за фото с похожим на Гитлера Макроном

Газета Le Monde извинилась перед читателями за обложку своего еженедельного журнала с изображением президента Франции Эммануэля Макрона, в образе которого уловили сходство со снимками лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

С соответствующим обращением выступил глава редакции издания Люк Броннер, передает ТАСС.

Броннер отметил, что обложка журнала, датированного субботой, 29 декабря, «вызвала критику» некоторых читателей. «Мы приносим извинения всем, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно совсем не похоже на то, о чем нам говорят», – заявил он.

По его словам, при оформлении изображения вдохновение черпалось в творчестве российских конструктивистов. Он также напомнил, что в похожем стиле художник Линкольн Анью уже оформлял несколько обложек журнала в прошлом.

Одним из наиболее популярных критических отзывов в адрес обложки журнала принадлежит спикеру Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Ришара Феррана. Его пост в Twitter набрал более 1,5 тыс. лайков и почти 800 комментариев, записью поделились более 800 человек.

«Не терпится узнать, к каким же графическим и иконографическим образам отсылает «М, журнал Le Monde». Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл», – написал Ферран.

Скандалы с изображением мировых лидеров на обложках западных изданий случаются нередко. Так, в августе The New Yorker изобразил президента США Дональда Трампа убегающим от охотничьих псов, а Time поместил американского лидера в затопленный Овальный кабинет.