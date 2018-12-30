У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

В пресс-службе Роструда напомнили, что десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян с 30 декабря 2018 года, продлятся по 8 января 2019 года.

«Первый рабочий день у большинства работников – 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», – напомнили в ведомстве, передает ТАСС.

Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал об ожиданиях россиян от наступающего 2019 года и впечатлениях от уходящего 2018го.