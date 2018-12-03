Песков сказал, существует ли влияние России на Трампа

Пресс-секретарь президента заявил, что «это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность влияния Москвы на президента США Дональда Трампа.

«Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа», – заявил представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО. По его словам, так называемое «российское дело» – «это на самом деле охота на ведьм, которых не существует».

Песков привел студентам фрагменты писем бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, которые приходили в Кремль в январе 2016 года, сообщает ТАСС.

«Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым, (тогда Иванов занимал пост руководителя администрации президента РФ. – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, в электронном письме Коэн писал, что хочет восстановить деловые контакты с Москвой, чтобы построить «Трамп тауэр». Схожего содержания электронное письмо, по словам Пескова, поступило и на его электронную почту. В нем Коэн просил кого-нибудь из сотрудников администрации президента РФ, говорящих по-английски, связаться с ним по телефону.

«Мы получаем огромное количество аналогичных обращений - это инвесторы, предприниматели, журналисты – из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать», – сказал Песков. Такая реакция, по его мнению, необходима для создания привлекательного образа России для предпринимателей. Однако Песков подчеркнул, что сотрудники администрации президента РФ, связавшиеся с Коэном, объяснили, что «администрация президента дома не строит», а деловые контакты выстраиваются на бизнес-форумах. Представитель Кремля добавил, что никаких других контактов с Коэном не было.

«Теперь представьте себе, что вокруг этого комиссия работает, прокурор работает, ФБР работает, тратятся десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков», – обратился Песков к студентам.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткий контакт в Буэнос-Айресе в ходе саммита «Большой двадцатки» все же состоялся. Возможной датой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле считают июнь 2019 года на следующем саммите «двадцатки» (G20) в Японии.