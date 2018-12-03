Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Вашингтон

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого контакта в Буэнос-Айресе в ходе саммита «Большой двадцатки» не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась [возможность такого визита]», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась. По оценке экспертов, на саммите «Большой двадцатки» Трамп оказался в изоляции. Позже CNN назвал условие встречи лидеров России и США.