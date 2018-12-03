Putin Team организовала встречу актрисы Мирославы Карпович с детьми-актерами в Сыктывкаре

В Сыктывкаре в рамках проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team, 3 декабря состоялась встреча учеников театрального отделения Гимназии искусств при главе республики Коми с актрисой театра и кино Мирославой Карпович.

Она рассказала, как найти себя в актерской профессии и поделилась ценным работы в кадре и на сцене, сообщается в пресс-релизе организаторов.

«Актер – это очень большая индивидуальность. Очень легко быть кем-то, но очень тяжело быть самим собой», – отметила Мирослава Карпович во время беседы с гимназистами.

Она подчеркнула, что нужно развивать уверенность в себе – это «призма смелости», которая поможет стать успешным в своей сфере деятельности. Актриса поделилась историей профессионального становления, и, опираясь на собственный опыт, посоветовала участникам встречи «использовать все свои внешние и внутренние ресурсы во благо будущему и амбициям».

«Искренне желаю найти себя, веры в себя, уверенности в каждом дне», – в завершении пожелала она юным актерам.

Проект «Родина Добра» – это возможность молодежи из разных регионов России пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей спорта, культуры и науки.