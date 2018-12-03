Эксперт поприветствовал появление в составе СПЧ «нелояльных власти» людей

«Этот орган и должен существовать для того, чтобы расцветало сто цветов. На развитие гражданского общества, на права человека очень много разных взглядов, и это замечательно», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог, член ОП Екатерина Курбангалеева, комментируя обновление состава президентского Совета.

Зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике, директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева назвала позитивным тот факт, что ротация коснулась трети СПЧ, что позволило заметно обновить его состав. В совет, по ее словам, вошло несколько интересных ярких людей с особыми позициями, в том числе журналистов, добавила эксперт, причем с «не всегда лояльными» власти позициями.

«В первую очередь это Ева Меркачева – известная журналистка, работающая с ОНК, и Екатерина Винокурова, пишущая на внутриполитические темы», – пояснила собеседница. «Отрадно, что много новых людей с разными точками зрения. Эти позиции, может, спорные, но, безусловно, весомые. Есть в его составе теперь и молодые журналисты, что в общем-то редкость, а есть умудренные, опытнейшие люди. Если говорить об опытных, хотелось бы отдельно выделить известнейшего адвоката Генри Резника», – добавила Курбангалеева.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Состав СПЧ покинули 16 человек, вошли 17. Таким образом состав увеличился с 50 человек до 51, обновившись на треть. Пост председателя Совета сохранил за собой советник президента Михаил Федотов.

«Совет не превращается в формальную структуру, и это, безусловно, радует. Пришли известные люди, каждый из которых по-своему интересен, люди принципиальные», – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов, председатель организации «Национальный антикоррупционный комитет».

«Произошла плановая ротация. Кто-то проявил себя очень активно, кто-то не отвечал требованиям, предъявляемым к членам президентского совета. Совет остался по своей сути, по своей направленности таким же, как и был. Но появились новые молодые имена, известные – например, журналистка Екатерина Винокурова, с другой стороны – в новый состав вошли «столпы» правозащиты. Думаю, что новый состав будет успешно работать», – подчеркнул Кабанов.