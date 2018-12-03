Кремль оценил разговор Путина и саудовского принца об убийстве Хашогджи

Встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20 была продуктивной и содержательной, Эр-Рияд показал готовность участвовать в расследовании убийства Джамаля Хашогджи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией. Мы отмечаем готовность саудитов принимать участие в расследовании. Мы заинтересованы в продолжении развития двусторонних отношений российско-саудовских», – передает его слова РИА «Новости».

Он отвечал на вопрос о том, как трактовать «очень теплое приветствие» бен Сальмана Путиным на G20 на фоне разговоров о возможной причастности саудовского принца к убийству журналиста.

«На полях саммита состоялась весьма продуктивная и содержательная беседа президента Путина с наследным принцем», – заметил Песков.

По его словам, на переговорах затрагивались темы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках ОПЕК+.

«Поэтому, именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», – пояснил Песков.

Ранее Песков уже объяснил, с чем связано «эффектное рукопожатие» Путина с саудовским принцем.