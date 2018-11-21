Коалиция США нанесла авиаудар по позициям сирийской армии

Авиация возглавляемой США международной коалиции выпустила несколько ракет по позициям армии Сирии, сообщают информационные агентства.

Атака произошла около 20.00 (21.00 мск) у населенного пункта Эс-Сухне, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Нанесен только материальный ущерб.

Неделю назад коалиция США нанесла удар по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 14 мирных жителей. За день до этого сообщалось, что в результате авиаудара коалиции по городу Хаджин погибли 20 человек, в том числе дети.