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3 декабря, понедельник | Последнее обновление — 02:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Коалиция США нанесла авиаудар по позициям сирийской армии
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе
Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев
Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы
Почему провалилась операция израильского спецназа
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Королева Великобритании не хочет воевать против Путина
Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя, что ли, ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...
Во Франции придумали новую тактику протеста
Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
Особенностью нынешних акций «желтых жилетов» во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Что общего у матерщинника с эксгибиционистом
Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
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