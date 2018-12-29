Россиянка, у которой отобрали детей после операции на груди, призналась в трансгендерности

Россиянка Юлия Савиновских, уехавшая в Испанию из-за того, что у нее забрали детей после операции по удалению груди, заявила, что является транссексуальным мужчиной.

«Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки. Я все еще путаюсь в определениях, в местоимениях» – рассказала Савиновских изданию Insider.

Она отметила, что это был долгий и трудный путь осознания и принятия. При этом она не вводила в заблуждение людей, которые вызывались помогать семье.

«Приходили журналисты и я, конечно, смотря им в глаза признавал, что я транс, но просил не писать об этом, потому что от этого зависит судьба детей», – отметила она.

Савиновских также призналась, что чувствует вину за то, что из-за того, кто она есть, пострадали дети и разрушилась семья.

Женщина уехала из России в Испанию осенью.

Резонансный случай изъятия двоих детей из семьи Савиновских произошел в Екатеринбурге после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей дискомфорт. Также органам опеки якобы не понравилось, что женщина под мужским псевдонимом писала в Сети рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.