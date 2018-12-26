Женщина, у которой изъяли детей после операции на груди, уехала из России

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей после операции по удалению груди, попросила убежище в Испании, сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

«Осенью уехала», – сказал Бушмаков, отвечая на вопрос, действительно ли Савиновских уехала из России. Он уточнил, что женщина попросила убежища в Испании и теперь живет там. Ее документы сейчас оформляются, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, Савиновских приняла такое решение, потому что боялась, что у нее отберут и родных детей. «Когда она тут судилась и пыталась вернуть себе отобранных у нее приемных детей, ей говорили о том, что, мол, мы у тебя и родных детей отберем», – отметил Бушмаков.

Резонансный случай изъятия двоих детей из семьи Савиновских произошел в Екатеринбурге после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей дискомфорт. Также органам опеки якобы не понравилось, что женщина под мужским псевдонимом писала в Сети рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.