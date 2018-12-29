В аварии с участием автобуса в ХМАО погибло шесть человек

В Нефтеюганском районе ХМАО произошло столкновение вахтового автобуса, грузовика и легковушки, погибло шесть человек, сообщил источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в ДТП погибли шесть человек, еще 13 пострадали», – отметил собеседник ТАСС. Состояние двух из пострадавших оценивается как тяжелое.

Авария произошла на 820 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, среди погибших и пострадавших детей нет.

Источник уточнил, что автобус с вахтовиками принадлежит компании «РН-Бурение», входящей в Роснефть.

Движение на указанном участке трассы перекрыто, сообщили в «Уралуправтодор».

Причиной аварии стал выезд на «встречку» одного из грузовиков, сообщили в ГИБДД России.

«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Kia Granbird», – уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в субботу в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Алтайском крае пострадали десять человек, восемь из которых – дети.