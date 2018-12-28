В ДТП в Алтайском крае пострадали восемь детей

В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Алтайском крае пострадали десять человек, восемь из которых – дети, сообщили в администрации региона.

В администрации уточнили, что всего в машинах находились 11 человек, погибших в аварии нет, передает ТАСС.

В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу №2 Бийска. Шесть человек, в том числе пять детей, госпитализированы с травмами средней тяжести.

Еще четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются, но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники, добавили в региональном минздраве.

«Предварительно установлено, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21063, выезжая со второстепенной дороги со стороны села Шубенка, допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ноах» (Toyota Noah) под управлением водителя 1983 года рождения», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Напомним, в начале ноября под Тюменью перевернулся автобус с детьми.