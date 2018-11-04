Автобус с детьми-гимнастами перевернулся под Тюменью

В Тюменской области столкнулись четыре автомобиля, включая автобус с 28 детьми, ехавшими на соревнования по гимнастике, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«На 448-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, по предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. На участке, где идет ремонт дороги и движение регулируется светофором, автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора», – цитирует РИА «Новости» представителя управления ГИБДД Анжелу Борисову.

Она отметила, что по предварительным данным, водитель автовоза не сразу заметил светофор и не успел ничего сделать.

В аварии пострадали два человека – водитель Volvo, у которого травма грудной клетки, и водитель автомобиля Hyundai Solaris, у которого травма головы и рваная ушибленная рана лба.

Дети не пострадали.

В конце октября в результате аварии в Тверской области с участием пассажирского микроавтобуса пострадали восемь человек.