Украинские диверсанты подорвались на минах под Мариуполем

Несколько диверсантов из Украины подорвались на собственном минном поле при попытке пройти по мариупольскому направлению, двое из военнослужащих погибли, трое ранены, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня боевики 128-й горно-штурмовой бригады <...> предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на мариупольском направлении и захватить наши позиции. Две группы противника, численностью по 12-14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле. В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, трое боевиков получили ранения и двое погибли», – сказал Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

После провала наступления военнослужащие ВСУ бежали, отметил Басурин. Он добавил, что с того момента, как они покинули свои позиции и до побега диверсанты находились под наблюдением и прицелом Народной милиции ДНР.

На прошлой неделе Басурин сообщал, что ВСУ намереваются задействовать на горловском направлении 20-тысячную военную группировку.