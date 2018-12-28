Против начальника мордовской колонии возбудили дело из-за рабского труда заключенных

В отношении и.о. начальника исправительной колонии №14 в Мордовии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после сообщений об использовании рабского труда в ИК.

По версии следствия, подозреваемый незаконно организовал «привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время», сообщили в СУ СК по Республике Мордовия.

Следователи считают, таким образом он существенно нарушил права и законные интересы заключенных, а также общества и государства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ («превышение должностных полномочий») на основании материалов проверки ФСИН России и оперативно-розыскной деятельности УФСИН по региону.

Следователи изъяли документацию колонии, начали допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения.

Ранее освободившаяся из ИК-14 арестантка Индира Багаева рассказала о невыносимом режиме принудительного труда в колонии. Она упоминала и.о. начальника колонии Юрия Куприянова.

В понедельник стало известно, что ФСИН провела проверку, по итогам которой отстранила руководство ИК-14 от исполнения обязанностей.