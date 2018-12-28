Лещенко вступился за Кокорина и Мамаева

Певец Лев Лещенко считает, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были слишком жестоко наказаны за нападение на федерального чиновника.

«Наказание, которое они получили, слишком жестоко для них. Это даже не наказание, а скорее показательный процесс. Мне кажется, это чересчур. У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило», – сказал Лещенко в комментарии для Sport24.ru.

Он вспомнил хорошие впечатления от игры сборной на ЧМ-2018, которые прервались «настоящей серией скандалов».

«Но так было всегда. СМИ делают это для рейтингов, для того, чтобы покупались газеты, смотрелись передачи. Но почему из-за рейтингов должны страдать молодые ребята? У нас на каждом шагу подобное происходит», – отметил певец.

Артист добавил, что Кокорин и Мамаев должны были как публичные люди вести себя сдержаннее.

«Но на самом-то деле... Ну молодежь, ну погуляли. У нас там стреляют на свадьбах, несусветные подарки дарят, а ничего не происходит», – резюмировал Лещенко.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.