Из ассоциации форекс-дилеров исключены лишенные лицензии пять компаний

Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» исключила пять компаний, об аннулировании лицензий которых в четверг сообщил ЦБ, говорится в сообщении ассоциации.

Речь идет о форекс-дилерах «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс».

«В соответствии с законодательством, СРО АФД с 28 декабря исключила компании, у которых были отозваны лицензии, из числа своих членов. Однако СРО АФД продолжит взаимодействие с данными компаниями в целях оказания им юридической и иной поддержки для максимально корректного завершения работы», – заявили в организации.

Там также отметили, что решения Банка России могут быть обжалованы в судебном порядке, передает ТАСС.

В четверг Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков.