Путин ввел ответственность за вовлечение детей в незаконные акции

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Соответствующий документ опубликован в пятницу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

За совершение правонарушения гражданами предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических – от 250 до 500 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 600 тыс. рублей; для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Закон принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.