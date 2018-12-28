Российские полярники проведут эксперимент по стыковке космических кораблей

На антарктической станции «Восток» будут проводить эксперимент по стыковке космических кораблей в рамках исследований для будущих лунных миссий, сообщил главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук Евгений Ильин.

Ильин рассказал, что участники 64-й антарктической экспедиции проведут такой же эксперимент по надежности профессиональной деятельности, что и космонавты на орбите, передает ТАСС.

«И на борту МКС, и на «Востоке» есть имитатор стыковки и расстыковки космических кораблей с орбитальной станцией. Периодически на протяжении зимовки полярники будут на нем тренироваться», – отметил он.

Эксперимент будет проходить в течение зимовки, которая составит 12 месяцев. Весь этот период младший научный сотрудник ИМБП РАН Николай Осецкий будет оценивать, страдает ли операторская деятельность, увеличивается ли количество ошибок, меняется ли время реакции.

Кроме того, у полярников будут снимать электрокардиограмму, замерять кровяное давление, оценивать степень нервно-эмоционального напряжения.

В ноябре ИМБП направил своего сотрудника на станцию «Восток» для проведения исследований для будущих лунных миссий. По мнению ученых, схожесть ряда факторов, влияющих на полярников в Антарктиде и космонавтов на орбите, поможет им разработать медицинские технологии, которые затем будут применяться на лунной базе.

В начале декабря стало известно, что Россия планирует развернуть полномасштабную базу на Луне между 2036 и 2040 годами. В ноябре сообщалось, что первую высадку на Луну с 14-дневной миссией российские космонавты проведут после 2030 года.