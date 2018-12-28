При наезде автобуса на остановку в Нижнем Новгороде погибла женщина

Пассажирский автобус врезался в остановку в Нижнем Новгороде, находившая на тротуаре женщина погибла, сообщили в экстренных службах.

«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», – сказал источник ТАСС.

Он отметил, что погибшая и пострадавшие находились на остановке.