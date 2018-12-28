Нефть подорожала после сильного снижения в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на 2% в рамках коррекции после того, как в четверг снижение котировок достигало 5% на фоне динамики бирж США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,84% – до 53,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2,33% и составила 45,65 доллара за баррель, передает РИА «Новости».