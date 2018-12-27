Roshen продолжает приносить Порошенко десятки миллионов долларов

Президент Украины Петр Порошенко получит 20 млн долларов в качестве дивидендов от трастовой управляющей корпорации Roshen – Rothschild Trust из Швейцарии, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, заключенным Порошенко в 2016 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Ранее сообщалось, что официально задекларированный в 2018 году доход Порошенко в 12 раз превышает этот показатель в 2017 году.