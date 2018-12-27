Эксперт отметил резкий рост волонтерского движения в стране за 2018 год

«Волонтерское движение имеет большое воспитательное значение: оно создает атмосферу доверия в обществе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя заседание Госсовета, на котором президент Владимир Путин подводил итоги Года добровольца.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев констатировал, что движение добровольцев в России за минувший год резко расширилось. «Волонтерство даже стало какой-то модой среди молодежи, – сказал Матвейчев. – Количество самых разных волонтерских организаций увеличилось за последние несколько лет в десять раз. В каждом регионе их уже насчитывается десятки. Количество людей, которые в них состоят, которые занимаются волонтерским движением, также сильно увеличилось. Везде крупные волонтерские центры работают».

Матвейчев отметил воспитательную роль волонтерского движения, в частности для создания атмосферы доверия в обществе. «С помощью волонтеров решают огромное количество задач: это и социальная помощь, и помощь в организации масштабных мероприятий – от чемпионата мира до патриотических мероприятий».

По мнению Матвейчева, важно, чтобы развитию добровольческого движения не помешала бюрократия, ведь бюрократизация, как он выразился, «в тысячи раз более опасная болезнь, чем пресловутая коррупция». «Бюрократический раж и административный восторг присутствует в чиновничьих кастах. Искоренить это все, сделать так, чтобы решения в этой сфере принимались быстро, крайне необходимо», – считает Матвейчев.

Напомним, в четверг на заседании Госсовета итоги Года добровольца подвел президент Владимир Путин. В своей речи он отметил, что власти и дальше будут поддерживать волонтеров. «Хочу их всех поприветствовать и поблагодарить вас, а также ваших единомышленников, а таких становится в нашей стране, в том числе благодаря вашим усилиям, все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может, даже уже и миллионы людей, хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», – цитирует президента РИА Новости.

Путин сообщил, что разработана концепция развития волонтерства до 2025 года. Президент считает, что при этом нужно обучать госслужащих навыкам взаимодействия с добровольцами.

«Безусловно, нужно помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами. В этой связи считаю необходимым уже в текущем году запустить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия – страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтерских центров», – сказал Путин.

Президент отметил и вклад волонтеров в жизнь страны. «Я хочу всех вас поблагодарить за эту работу в завершение Года волонтеров. Рассчитываю очень на то, что эта работа с вашей стороны продолжится, а с нашей стороны будем обеспечивать всяческую поддержку вашей благородной работе», – сказал Путин.