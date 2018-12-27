Свыше 25 тыс. участников прошли отборочный этап олимпиады «Я – профессионал»

Свыше 25 тыс. студентов смогут поучаствовать в заключительном очном этапе олимпиады «Я – профессионал», одном из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года; проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Более 73 тыс. участников олимпиады прошли 350 вариантов тестовых состязаний по 54 направлениям проекта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Студенты могут узнать свои результаты в личном кабинете на сайте проекта, в нем же они смогут проверить, проходят ли они в заключительный этап.

«В этот раз за призы поборются 25 тыс. 48 студентов. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, что говорит о востребованности подобных соревнований среди студентов. Теперь участникам предстоит доказать свой профессионализм, выполнив задания, максимально приближенные к практике и отвечающие запросам работодателей. Наша страна богата талантами, и олимпиада открывает перед ними хорошие перспективы в карьере и образовании, позволяет заявить о себе», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

В прошлом учебном году в заключительный этап олимпиады прошли 9865 человек.

С 28 декабря участники смогут выбрать площадку, на которой они пройдут испытания очного этапа. Заключительный этап проводится офлайн в более 50 городах.

«Интересно, что лидером по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Строительство» (1625). В пятерку также вошли «Лечебное дело и педиатрия» (1431), «Программная инженерия» (1202), «Математика» (1187) и «Материаловедение и технологии материалов» (815)», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Она уточнила, что в прошлом году на второй этап было допущено более тысячи участников по направлению «Лечебное дело», 866 участников по «Строительству», 655 по «Биотехнологиям», 629 по «Экономике» и 572 по «Психологии».

C 26 декабря открылась регистрация на зимние школы. Участники, продемонстрировавшие высокие результаты и прошедшие дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем, смогут принять участие в зимних школах – образовательных форумах, максимально ориентированных на практику. Более 20 зимних школ пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре в конце января – начале февраля 2019 года. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер–классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

Программа каждой школы реализуются совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике – Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, а по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания.

Олимпиада «Я – профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором в первую очередь проверяются фундаментальные знания, и практический (заключительный) этап. Регистрация на олимпиаду проходила с 26 сентября по 22 ноября. За это время поступило 523 тыс. 612 заявок.

В 2018–2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я – профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.