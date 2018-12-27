СМИ запутались в женах Башарова

Радиостанция «Говорит Москва» принесла извинения за то, что опубликовала комментарий бывшей жены актера Марата Башарова, «перепутав» ее с нынешней.

Журналисты решили обратиться к жене актера Елизавете Шевырковой с просьбой прокомментировать информацию о том, что Башаров ее избил, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В телефонной базе редакции значился контакт «Елизавета жена Башарова, агент».

Корреспондент дважды звонил по этому телефону. Женщина на том конце «не была удивлена предложенными ей вопросами, а также упоминаниями ее брата как источника информации и Башарова как ее действующего супруга».

Позже выяснилось, что это был номер одной из бывших жен актера, Елизаветы Круцко.

«С опозданием мы выяснили, что корреспондент беседовал не с той Елизаветой, то есть с Круцко», – отметили в редакции.

Она опровергала сообщения об избиении.

Ранее в четверг издание «Стархит» и телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на брата Шевырковой сообщили, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее.