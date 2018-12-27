За год по Крымскому мосту проехали 3,5 млн машин

С начала работы Крымского моста в мае 2018 года по нему проехали около 3,5 млн транспортных средств в обе стороны, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

За семь с половиной месяцев по мосту проехали 3,5 млн машин, включая 150 тыс. грузовиков и 40 тыс. автобусов, сообщили в инфоцентре.

Эксплуатация автодорожной части сооружения проходит в штатном режиме.

«В новогодние праздники движение по Крымскому мосту будет осуществляться в штатном режиме. Для дорожников нет разницы – праздничные это дни или будни: участникам движения всегда должно быть комфортно на дороге», – сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что производственная программа 2018 года по строительству Крымского моста выполнена в полном объеме.

В 2019 году продолжатся работы по железнодорожной части. В следующем декабре планируется приступить к временной эксплуатации железной дороги через Керченский пролив.

Россияне называли открытие моста через Керченский пролив одним из главных событий года.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции отмечал, что Крымский мост не только дает возможность для развития полуострова, но и является символом воссоединения Крыма со страной.

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл 15 мая – за полгода до объявленного ранее срока, декабря 2018-го. И уже за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей. Открытие моста позволило водителям сэкономить около 6 млрд рублей.