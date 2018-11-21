Кабаева вступилась за Медведеву

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что те, кто критикуют фигуристку Евгению Медведеву, ничего не знают о спорте.

«Женя очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, она еще себя покажет. Если не будет сидеть в соцсетях. Так что ее решение абсолютно правильное. Те, кто на нее нападает, понятия не имеют, что такое спорт. Какой самоотдачи он требует», – передает ее слова Sports.ru.

Она добавила, что фигуристка Алина Загитова, которую назвали в честь Кабаевой, очень яркая и талантливая спортсменка.

«Я звонила ей в марте после чемпионата мира, где она выступила неудачно, чтобы поддержать ее. Сказала, что у всех спортсменов бывают и триумфы и поражения. Было такое и у меня. Уверена, что Алина еще неоднократно порадует нас своими яркими победами», – сказала Кабаева.

Напомним, по итогам чемпионата России фигуристка Евгения Медведева заняла лишь седьмое место, а также не смогла пробиться в финал Гран-при. Она не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Критика в ее адрес началась после того, как она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера. При этом она заявляла, что всегда будет выступать за Россию.