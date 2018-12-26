Военная прокуратура Украины засекретила решения судов по керченскому инциденту

Военная прокуратура Украины решила засекретить решения судов по делу о инциденте в Керченском проливе, сообщают СМИ.

«3.12.2018 военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», – передает «Украинские новости» сообщение Военной прокуратуры Южного региона.

Ранее издание также сообщало, что командование ВСУ засекретило информацию об отправке украинских судов в Керченский пролив 25 ноября.

Напомним, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.