Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки назвал свои мотивы

Следственный комитет обнародовал видео, где подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти подросток рассказывает о своих мотивах.

Видеозапись с показаниями юноши во время следственного эксперимента опубликована на сайте телекомпании «КТВ ЛУЧ».

«Я с ней разговаривал о том, чтобы возобновить наши с ней отношения, но она не поддавалась, она сделала окончательный вывод, что нужно закончить наши отношения, что нам пора расстаться и все такое... Я ее уговаривал. Она мне сказала: «ну пошел ты ...», – рассказал подозреваемый на видео.

Подросток рассказал, что по ходу разговора «потерял самоконтроль» и взял в руки нож.

Он добавил, что в какой-то момент «потерял самоконтроль, вошел в какой-то транс и взял нож».

«Я больше не помню, куда я ей удары наносил, я еще помню последний удар, когда она упала... Она пыталась убежать. Нож я выкинул здесь же», – рассказал подозреваемый.

Напомним, тело 16-летней вице-чемпионки России по плаванию обнаружили в Тольятти на пустыре, позднее стало известно, что между подозреваемым и спортсменкой были романтические отношения.