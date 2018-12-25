Стали известны подробности убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

Подозреваемый в убийстве спортсменки из Тольятти 16-летний юноша ранее состоял в отношениях с ней, девушка бросила его, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодые люди некоторое время состояли в отношениях, однако девушка бросила юношу, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Тело девушки было найдено вечером 23 декабря на улице Юбилейной в Тольятти, сообщает региональное СУ СК.

По данным, размещенным на сайте управления физической культуры и спорта администрации города, девушка была воспитанницей школы олимпийского резерва №10 «Олимп» и в 2017 году заняла второе место на первенстве России по плаванию среди юниоров.

По предварительным сведениям следствия, молодой человек поссорился с девушкой и нанес несколько ударов ножом. Спортсменка умерла на месте преступления

Директор школы «Олимп» Андрей Степанов сообщил, что похороны спортсменки состоятся 26 декабря в Тольятти. Время и место Степанов не уточнил.

Ранее сообщалось, что тело девушки обнаружили на пустыре, рядом со зданием прокуратуры.