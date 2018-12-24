Тело 16-летней спортсменки с 17 ножевыми ранениями нашли в Тольятти

В Тольятти жестоко убили 16-летнюю спортсменку, которая в 2017 году на первенстве России по плаванию среди юниоров завоевала серебряную медаль; ее тело нашли на пустыре рядом со зданием прокуратуры, сообщают СМИ.

По словам источника «Комсомольской правды», около 16.00 она вышла из дома в магазин и не вернулась, «телефон оказался заблокирован». Ее тело около 22.00 нашли на стройке – «на примыкающем к зданию прокуратуры пустыре».

«Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует», – сказал местный житель, добавив, что там «реально страшно ходить – котлован, заросли, кусты».

Он сообщил, что «на теле насчитали не менее 17 ножевых ранений», нож также «нашли на месте».

По словам очевидцев, с убитой девушки сняли драгоценности, пропал мобильный телефон.

Подозреваемый задержан, он дает показания. Его нашли по оставленным на месте уликам и показаниям очевидцев. В СУ СК Самарской области сообщили, что убить девушку мог «ее 16-летний знакомый», который «несколько раз ударил жертву ножом в ходе ссоры».