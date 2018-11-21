Николай Расторгуев эмоционально отреагировал на инициативу Минздрава отказаться от продажи сигарет

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал газете ВЗГЛЯД концепцию Минздрава, согласно которой с 2019 по 2030 годы потребление табака будет ограничено, а продажа сигарет будет полностью запрещена с 2050 года.

«Что будет через 50 лет – мне будет уже ... (абсолютно безразлично - Прим. ВЗГЛЯД), но сейчас ограничить курение нереально. Треть населения курит, если не больше, это очень древняя культура» – заметил музыкант.

По мнению артиста, решение курить или нет человек принимает для себя сам. «Захотел бросить курить – бросил, не захотел – не бросил. Минздрав и его жалкие потуги вообще никак на это влияют», – заявил Расторгуев.

Собеседник считает, что запретами еще ни у кого не получалось что-нибудь сделать и не получится никогда. Любые запреты, в любой области, по мнению артиста, только повышают интерес к явлению и поднимают его рейтинг.

«Люди должны понимать, что здоровый образ жизни гораздо лучше, чем нездоровый, что ходить заниматься физкультурой и постоянно двигаться – гораздо лучше, чем лежать на диване. Что нужно нормально питаться, употреблять качественные продукты, вот к этому у людей должен быть интерес» – считает Расторгуев.

Вместо того, чтобы склонять людей к отказу от курения, артист предложил Минздраву следить за отсутствием поддельных лекарств в аптеках. «Вот этим им надо озаботиться, а не сигареты запрещать. Кому на роду написано утонуть, тот повешен не будет», – заключил музыкант.

Напомним, Минздрав предложил запретить продажу сигарет после 2050 года. Ведомство разработало концепцию государственной политики по противодействию потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года.

Ранее Минздрав выступал с инициативой поднять возраст покупателей табачной продукции, не меняя возраст совершеннолетия. А также подготовил законопроект о запрете курения кальянов в ресторанах.