На Украине могут начать закрывать школы

Власти Украины могут начать закрывать школы из-за нехватки средств на выплату зарплат учителям, считает член комитета Рады по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич.

Проблемы с зарплатами начались еще весной, так как власти не учли повышения окладов с 1 января 2018 года. Общая сумма задолженности составляет более 1 млрд гривен, сообщает «Страна.ua».

Чтобы выйти из ситуации, чиновники стали урезать доплаты учителям, составляющие до 30% оклада. В некоторых городах стали брать деньги с родителей, сделав платными группы продленного дня.

В октябре правительство страны перераспределило бюджет на образование, но это не помогло. В декабре предпринята еще одна попытка. В частности, решили снять часть средств с программы поддержки детей «с особенными образовательными потребностями» и с разрекламированной «новой украинской школы».

Но пока удалось погасить только около 300 млн долгов, сказала член парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич.

«Больше всего тревожит желание минфина решать проблему не по сути, а путем оптимизации классов и школ», – сказала она.

В ответ на ее запрос минфин Украины сообщил, что основная проблема заключается в неэффективной сети бюджетных учреждений – много малокомплектных школ, низкая наполняемость классов и много «лишних» учителей.

По данным минфина, в начале 2019 года задолженности по зарплатам учителям ожидаются в 12 областях и Киеве.

Пока в ведомстве прямо не заявили, есть ли планы массового закрытия школ и сокращения учителей.

Издание полагает, что до президентских выборов никаких кардинальных шагов предпринято не будет, так как учителя составляют значительную часть электората.

В сентябре школьники Украины начали учиться в так называемой новой украинской школе; в рамках образовательной реформы в стране утверждена новая система обучения, предполагающая запрет обучения на языках национальных меньшинств, в том числе русского, а также переход на 12-летнее школьное образование.