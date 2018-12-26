Главком ВМФ назвал основу океанских группировок России

Главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота.

По его словам, «в перспективе» такой основой будут фрегаты и большие десантные корабли с «повышенными боевыми возможностями», пишет «Красная Звезда».

Обсуждается продолжение строительства БДК проекта 11711 с учетом опыта БДК «Иван Грен», передает ТАСС.

Для ближней морской зоны наиболее перспективными считают сторожевые корабли проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М»).

При этом продолжится работа по созданию эсминцев и универсальных десантных кораблей.

Учитывая выход России к «12 морям и трем океанам», стране необходима «военно-морская сила, которая обеспечивает реализацию национальных интересов и безопасность», сказал Королев.

По данным открытых источников, из надводных боевых кораблей класса «эсминец» и больше у ВМФ России есть средний авианосец, три тяжелых ракетных крейсера, три ракетных крейсера и четыре эсминца. УДК на отечественных верфях для российского флота не строились, а французские «Мистрали» так и не были куплены.

У США есть 11 тяжелых атомных авианосцев, 22 ракетных крейсера и 66 эсминцев.