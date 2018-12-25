Пьяный алтайский депутат избил женщин после корпоратива

Депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай после корпоративной вечеринки в кафе избил двух женщин и подростка.

По предварительной информации, корпоратив проходил 22 декабря в кафе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

После завершения праздника один из депутатов вернулся в кафе.



«Предварительно установлено, что через некоторое время ему принесли счет, однако мужчина отказался платить за выпитое им спиртное. После разговора с управляющей кафе, у депутата возник конфликт с двумя женщинами и подростком. По данному факту проводится проверка», – рассказал источник агентства.



По данным «Новости Горного Алтая», изначально депутат поспорил с официантом, которая позвала управляющую. Ей не удалось убедить мужчину заплатить, он стал оскорблять ее, а потом ударил рукой по голове.

За управляющую заступилась выступавшая в кафе певица. Депутат попытался ударить и ее, но она увернулась и получила удар в плечо. В происходящее вмешался 14-летний родственник одной из потерпевших, но мужчина схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу.

Затем все они убежали от депутата, заперлись на кухне и вызвали полицию.

По данным издания, дебош устроил зампредседателя райсовета депутатов Юрий Корнеев.

В августе в сети появилось видео драки полуголого якутского депутата с пилотом вертолета Ми-8.