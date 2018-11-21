Всех микро-пигов из рязанского питомника раскупили перед годом Свиньи

Владелица питомника «Рязанская диковинка» Оксана Катюнина сообщила, что перед наступлением года Свиньи у нее раскупили всех микро-пигов.

Сейчас в питомнике около 20 микро-пигов, больше половины – беременные. Очередь из желающих купить микро-пига стоит до следующей осени, передает РИА «Новости».

Взрослые микро-пиги весят 15–20 кг. В рязанском питомнике разводят животных из Франции и Германии.

Стоимость микро-пига начинается от 15 тыс. рублей и может доходить до 50 тысяч.